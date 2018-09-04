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Пашинян и Путин встретятся 8 сентября

Пашинян и Путин встретятся 8 сентября
4 сентября 2018 - 10:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут «Известия».

Предстоящий визит премьер-министра в Россию будет третьим по счету после смены власти в Армении. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Армении Никол Пашинян провели переговоры в Сочи 14 мая на саммите глав стран Евразийского экономического союза. Следующая встреча состоялась 13 июня в Москве — тогда Никол Пашинян посещал церемонию открытия чемпионата мира по футболу.

1 сентября в Сочи состоялись российско-азербайджанские переговоры. Президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, в частности, в ходе беседы затронули тему нагорно-карабахского урегулирования.

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Iz.ru. Владимир Путин и Никол Пашинян встретятся 8 сентября
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