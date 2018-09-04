Армения и Япония считают важным сотрудничество в банковской, ИТ, научной и образовательной сферах
4 сентября 2018 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 3 сентября принял главу МИД Японии Таро Коно и возглавляемую им делегацию. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Президент поприветствовал первый визит на уровне главы МИД Японии в Армению, выразив уверенность, что он придаст новый импульс активизации двусторонних отношений.
По словам президента РА, в 2017 году отмечалось 25-летие со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Японией, что является отличным поводом для подведения итогов четвертьвекового сотрудничества и обозначения направлений и перспектив углубления взаимодействия между двумя дружественными странами.
Стороны обратились также к тем сферам, которые имеют огромный потенциал по активизации взаимовыгодного сотрудничества и могут обогатить повестку двусторонних отношений.
В частности, они отметили важность сотрудничества в банковской системе, в сфере информационных технологий, культурных обменов, а также реализации программ в научной и образовательной сферах.
Самое значимое
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Сирийская оппозиция сообщила о начале масштабной российской бомбардировки в Идлибе Если эта информация подтвердится, это будет означать конец трехнедельной паузы в активных боевых действиях
Моуринью согласился на год тюрьмы за неуплату налогов Моуринью скрывал от испанских властей часть доходов, полученных в период его работы тренером мадридского «Реала»
СМИ сообщают об «исчезновении» Ким Чен Ына При этом отмечается, что с конца июля северокорейские СМИ детально освещали деятельность Ким Чен Ына, включая 30 поездок на различные заводы и предприятия
Глава МИД РА - генсеку ОБСЕ: Для Армении приоритетом является статус Арцаха и его безопасность Собеседники подчеркнули важность урегулирования проблемы исключительно мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ