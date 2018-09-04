Армения и Япония считают важным сотрудничество в банковской, ИТ, научной и образовательной сферах

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 3 сентября принял главу МИД Японии Таро Коно и возглавляемую им делегацию. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Президент поприветствовал первый визит на уровне главы МИД Японии в Армению, выразив уверенность, что он придаст новый импульс активизации двусторонних отношений.

По словам президента РА, в 2017 году отмечалось 25-летие со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Японией, что является отличным поводом для подведения итогов четвертьвекового сотрудничества и обозначения направлений и перспектив углубления взаимодействия между двумя дружественными странами.

Стороны обратились также к тем сферам, которые имеют огромный потенциал по активизации взаимовыгодного сотрудничества и могут обогатить повестку двусторонних отношений.

В частности, они отметили важность сотрудничества в банковской системе, в сфере информационных технологий, культурных обменов, а также реализации программ в научной и образовательной сферах.