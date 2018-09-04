Генсек ОБСЕ приедет в Армению 4 сентября

PanARMENIAN.Net - 4 сентября Армению посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РА.

Гремингер проведет встречу с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

В рамках визита планируются также встречи Томаса Гремингера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Национального Собрания РА Ара Баблояном.