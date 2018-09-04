Армения входит в топ-10 стран по въездному туризму в Россию
4 сентября 2018 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения входит в топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2018 году. Рейтинг стран въездного туризма в Россию за первые 6 месяцев 2018 года составило аналитическое агентство ТурСтат.
Рейтинг составлен по результатам анализа статистики въездных туристских поездок иностранцев в Россию.
Так, согласно данным агентства, из Армении в Россию за первые 6 месяцев 2018 года въехали 260.000 человек, что на 8% меньше показателей за аналогичный период 2017 года.
Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2018 году по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам 6 месяцев 2018 года составили Украина - 3,73 млн поездок (-4%), Казахстан - 1,544 млн (+1%), Китай - 667 тыс (+21%), Финляндия - 461 тыс (-9%), Азербайджан - 396 тыс (-2%), Польша - 346 тыс (-9%), Германия - 262 тыс (+10%), Армения - 260 тыс (-8%), Молдавия - 228 тыс (-7%) и Эстония - 213 тыс (+15%).
Въездной туризм в Россию в 2018 году рос в I полугодии 2018 года за счет интуристов из стран Юго-Восточной Азии и стран-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года.
По данным ТурСтат, Китай с 667 тысячами въездных поездок - лидер роста въездного туризма в Россию в 2018 году по итогам первых 6 месяцев.
Самое значимое
Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против генерального директора компании Амоса Матана
На фотографии Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы
Лидеры двух стран 24 августа обсудили текущие отношения, поговорили, какими они должны быть в будущем, причем не только в двустороннем формате, но и в формате отношений с ЕС
Меркель заявила, что в Германии следили за развитиями в Армении в дни бархатной революции
Partner news
Последние новости
Сирийская оппозиция сообщила о начале масштабной российской бомбардировки в Идлибе Если эта информация подтвердится, это будет означать конец трехнедельной паузы в активных боевых действиях
Моуринью согласился на год тюрьмы за неуплату налогов Моуринью скрывал от испанских властей часть доходов, полученных в период его работы тренером мадридского «Реала»
СМИ сообщают об «исчезновении» Ким Чен Ына При этом отмечается, что с конца июля северокорейские СМИ детально освещали деятельность Ким Чен Ына, включая 30 поездок на различные заводы и предприятия
Ольга Бузова: Рада, что уже в сентябре приеду в Армению Помимо Бузовой, гостями фестиваля Comedy Club в Ереване станут и другие звезды российского шоу-бизнеса