Армения входит в топ-10 стран по въездному туризму в Россию

PanARMENIAN.Net - Армения входит в топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2018 году. Рейтинг стран въездного туризма в Россию за первые 6 месяцев 2018 года составило аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики въездных туристских поездок иностранцев в Россию.

Так, согласно данным агентства, из Армении в Россию за первые 6 месяцев 2018 года въехали 260.000 человек, что на 8% меньше показателей за аналогичный период 2017 года.

Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2018 году по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам 6 месяцев 2018 года составили Украина - 3,73 млн поездок (-4%), Казахстан - 1,544 млн (+1%), Китай - 667 тыс (+21%), Финляндия - 461 тыс (-9%), Азербайджан - 396 тыс (-2%), Польша - 346 тыс (-9%), Германия - 262 тыс (+10%), Армения - 260 тыс (-8%), Молдавия - 228 тыс (-7%) и Эстония - 213 тыс (+15%).

Въездной туризм в Россию в 2018 году рос в I полугодии 2018 года за счет интуристов из стран Юго-Восточной Азии и стран-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По данным ТурСтат, Китай с 667 тысячами въездных поездок - лидер роста въездного туризма в Россию в 2018 году по итогам первых 6 месяцев.