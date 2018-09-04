У «Полицейской академии» появится продолжение
4 сентября 2018 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер, режиссер и продюсер Стив Гуттенберг, сыгравший Кэри Махоуни в «Полицейской академии», рассказал о скором выходе новой части комедии. Об этом он написал в своем Twitter.
«Новая «Полицейская академия» на подходе. Пока без деталей», — сообщил он в ответ на твит поклонника, спросившего, не работает ли он на съемках новой картины в Лондоне, пишет Lenta.ru.
«Полицейская академия» вышла в 1984 году. Позже лента получила еще шесть сиквелов. Франшиза приобрела большую популярность в России, и в 1994 году действие седьмого фильма было перенесено в Москву. В 1997 году по комедийной серии сняли одноименный сериал.
Гуттенберг снялся в первых четырех лентах.
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