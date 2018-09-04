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У «Полицейской академии» появится продолжение

У «Полицейской академии» появится продолжение
4 сентября 2018 - 11:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Актер, режиссер и продюсер Стив Гуттенберг, сыгравший Кэри Махоуни в «Полицейской академии», рассказал о скором выходе новой части комедии. Об этом он написал в своем Twitter.

«Новая «Полицейская академия» на подходе. Пока без деталей», — сообщил он в ответ на твит поклонника, спросившего, не работает ли он на съемках новой картины в Лондоне, пишет Lenta.ru.

«Полицейская академия» вышла в 1984 году. Позже лента получила еще шесть сиквелов. Франшиза приобрела большую популярность в России, и в 1994 году действие седьмого фильма было перенесено в Москву. В 1997 году по комедийной серии сняли одноименный сериал.

Гуттенберг снялся в первых четырех лентах.

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Lenta.ru: Звезда «Полицейской академии» объявил о скором выходе продолжения
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