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В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой

В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой
4 сентября 2018 - 11:52 AMT

PanARMENIAN.Net - В работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger ночью 4 сентября произошел сбой.

Неполадки наблюдались, в частности, во Франции, Великобритании, Польше, Венгрии, Мексике и США.

В твиттере пользователи пишут, что не могут загрузить профиль в инстаграме, а также ставить лайки и писать комментарии в фейсбуке, пишет Meduza со ссылкой на сервис Downdetector.

Также сообщается о сбоях в работе мессенджера WhatsApp; неполадки, по информации Downdetector, затронули, главным образом, Индию и страны Ближнего Востока.

По информации сервиса, к трем часам ночи 4 сентября пользователи перестали массово сообщать о сбоях в работе Facebook, Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp.

Instagram и WhatsApp, как и Facebook Messenger, принадлежат Facebook.

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Meduza: В работе Facebook и Instagram произошел сбой
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