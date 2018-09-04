В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой
4 сентября 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger ночью 4 сентября произошел сбой.
Неполадки наблюдались, в частности, во Франции, Великобритании, Польше, Венгрии, Мексике и США.
В твиттере пользователи пишут, что не могут загрузить профиль в инстаграме, а также ставить лайки и писать комментарии в фейсбуке, пишет Meduza со ссылкой на сервис Downdetector.
Также сообщается о сбоях в работе мессенджера WhatsApp; неполадки, по информации Downdetector, затронули, главным образом, Индию и страны Ближнего Востока.
По информации сервиса, к трем часам ночи 4 сентября пользователи перестали массово сообщать о сбоях в работе Facebook, Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp.
Instagram и WhatsApp, как и Facebook Messenger, принадлежат Facebook.
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