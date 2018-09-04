Samsung представит складной смартфон до конца 2018 года
4 сентября 2018 - 12:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung до конца 2018 года представит складной смартфон. Об этом президент мобильного направления компании Донг Джин Ко рассказал телеканалу CNBC.
По его словам, устройство может быть представлено на конференции разработчиков Samsung в ноябре в Сан-Франциско. Топ-менеджер признал, что процесс разработки нового смартфоны оказался «сложным», но компания «практически завершила» его. Исследования компании свидетельствуют об интересе пользователей к такому устройству, добавил топ-менеджер Samsung, пишут «Ведомости».
Он отметил, что при разработке нового устройства Samsung применила опыт, который получила при разработке планшетов.
«Большую часть времени, думаю, все будут использовать устройство в сложенном состоянии, однако, когда пользователь захочет посмотреть какое-то видео, он сможет развернуть его», - пояснил Донг Джин Ко. Другие детали о внешнем виде устройства он раскрывать не стал.
Он добавил, что Samsung постоянно задает себе вопрос, почему же пользователь захочет именно это устройство, а не планшет. «Для нас чрезвычайно важно, чтобы каждая функция, каждое нововведение было значимо и для пользователя. Он должен понимать, зачем Samsung сделала это», - пояснил Донг Джин Ко.
Сообщение о новом смартфоне появилось после того, как в августе Samsung анонсировала выпуск умной колонки Galaxy Home. Устройство должно стать ответом на подобные устройства от конкурентов - Amazon Echo и Google Home. В новую колонку от Samsung будет встроен голосовой помощник Bixby, которому пользователи смогут задавать вопросы и давать простые поручения.
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