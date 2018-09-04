Мхитарян принял участие в тренировке сборной Армении перед матчем с командой Лихтенштейна
4 сентября 2018 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по футболу 3 сентября провела тренировочный сбор перед матчем с командой Лихтенштейна в рамках Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.
В сборе принял участие также полузащитник национальной сборной и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян.
ФФА опубликовала фото с тренировки, на которых видно, как спортсмены готовятся к предстоящему матчу.
Матч со сборной Лихтенштейна состоится 6 сентября в 20:00 по местному времени на Республиканском стадионе в Ереване. Следующий матч сборная Армении проведет 9 сентября с македонцами в Скопье.
Photo: ФФА
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