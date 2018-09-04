Мхитарян принял участие в тренировке сборной Армении перед матчем с командой Лихтенштейна

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по футболу 3 сентября провела тренировочный сбор перед матчем с командой Лихтенштейна в рамках Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

В сборе принял участие также полузащитник национальной сборной и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян.

ФФА опубликовала фото с тренировки, на которых видно, как спортсмены готовятся к предстоящему матчу.

Матч со сборной Лихтенштейна состоится 6 сентября в 20:00 по местному времени на Республиканском стадионе в Ереване. Следующий матч сборная Армении проведет 9 сентября с македонцами в Скопье.