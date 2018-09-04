Пашинян: Телефонная беседа Путина с Кочаряном укладывается в рамки личных отношений

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами прокомментировал телефонную беседу президента РФ Владимира Путина с экс-президентом РА Робертом Кочаряном в связи с днем рождения последнего. Пашинян отметил, что не видит политического подтекста в поздравлении Путина.

«Этот вопрос укладывается в личные отношения. Успев узнать президента России, могу сказать, что он очень высоко ценит человеческие связи, сохраняет связи с бывшими и действующими руководителями стран. Вы видели, что несмотря на достаточно проблемные отношения с ЕС, он принял участие в церемонии свадьбы высокопоставленного австрийского чиновника. Это означает, что президент России ценит человеческие связи, что хорошо», - отметил Пашинян, сообщает «Айкакан жаманак».

Путин 31 августа в ходе телефонного разговора тепло поздравил с днем рождения Кочаряна, ранее сообщил Кремль. Кочарян — второй президент Армении, находился у власти с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года.