«Действительно жарко»: Пашинян отшутился, комментируя слова Лаврова о бурлящей в Армении ситуации

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что ситуация в Армении «продолжает бурлить».

«Да, сегодня, действительно жарко», - отшутился Пашинян, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Лаврова.

Ранее Лавров заявил, что Россию тревожит, что ситуация в Армении «продолжает бурлить». «Нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, в частности, расследуются события десятилетней давности, происходят аресты», — сказал Лавров. Однако он добавил, что это является внутренним делом Армении.