«Действительно жарко»: Пашинян отшутился, комментируя слова Лаврова о бурлящей в Армении ситуации
4 сентября 2018 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что ситуация в Армении «продолжает бурлить».
«Да, сегодня, действительно жарко», - отшутился Пашинян, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Лаврова.
Ранее Лавров заявил, что Россию тревожит, что ситуация в Армении «продолжает бурлить». «Нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, в частности, расследуются события десятилетней давности, происходят аресты», — сказал Лавров. Однако он добавил, что это является внутренним делом Армении.
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