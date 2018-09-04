Жеребьевка клубного ЧМ по футболу: «Реал» стартует с полуфинала
4 сентября 2018 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет в декабре 2018 года в ОАЭ, прошла 4 сентября в Цюрихе.
Жеребьевку провели глава подразделения соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) Джейми Ярза и бывший футболист сборной Аргентины, а также победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо, пишет ТАСС.
В раунде плей-офф турнира встретятся «Эль-Айн» из ОАЭ, выступающий в соревнованиях на правах принимающей стороны, и австралийский клуб «Тим Веллингтон», представляющий Конфедерацию футбола Океании. В четвертьфинале победитель раунда плей-офф сыграет с командой из Африканской конфедерации футбола (CAF). В другом матче 1/4 финала мексиканская «Гвадалахара» встретится с клубом из Азиатской конфедерации футбола (AFC).
Мадридский «Реал», являющийся победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, стартует на турнире с полуфинала. В 1/2 финала «Реал» сыграет с победителем матча между «Гвадалахарой» и командой из AFC. В другом полуфинале команда из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сыграет с победителем другого четвертьфинала.
Раунд плей-офф пройдет 12 декабря, четвертьфиналы - 15 декабря, полуфиналы - 18 и 19 декабря. Финал и матч за третье место будут сыграны 22 декабря. Команды из CAF, AFC и КОНМЕБОЛ станут известны позднее, так как в азиатской Лиге чемпионов, африканской Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес пока определились только участники четвертьфиналов.
Клубный чемпионат мира по футболу - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций, которые выиграли Лигу чемпионов в своей конфедерации. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре. В 2017 году турнир прошел в ОАЭ. В финале мадридский «Реал» обыграл бразильский «Гремио».
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