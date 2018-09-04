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Ольга Бузова: Рада, что уже в сентябре приеду в Армению

Ольга Бузова: Рада, что уже в сентябре приеду в Армению
4 сентября 2018 - 14:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в сентябре приедет в Ереван в качестве гостя фестиваля Comedy Club. Об этом заявила сама поп-исполнительница.

«Я рада, что уже в сентябре приеду в Армению. Пусть даже не и с сольным концертом, а как приглашенный гость уже ставшего мне практически родным шоу Comedy Club. Уверена, съемки как обычно пройдут в легкой и непринужденной атмосфере веселья, а я смогу выделить несколько свободных часов и прогуляться по площади Республики, полюбоваться Каскадом и прочувствовать атмосферу этого невероятного города»»,- заявила Бузова.

Помимо Бузовой, гостями фестиваля Comedy Club в Ереване станут и другие звезды российского шоу-бизнеса.

«Горы, солнце и Comedy Club! По-моему, это отличное сочетание для сентябрьских выходных. Я давно хотела съездить в Ереван, о котором всегда с большим восхищением рассказывают мои друзья, и наконец моя мини-мечта сбудется. Уже предвкушаю, как буду гулять по его красивым улочкам и, конечно, дегустировать местную кухню»,- заявила ведущая Елена Летучая.

«Всегда приятно вернуться туда, где красиво, вкусно и очень душевно. Тем более в такой классной компании. Не знаю, получится ли у меня в этот раз доехать до фантастического озера Севан, но если вы планируете свое путешествие в Армению, то обязательно включите поездку к нему в свою программу»,- отметил DJ Smash.

15 и 16 сентября в Ереване впервые пройдет фестиваль Comedy Club. В эти дни на улицах Еревана можно будет встретить не только резидентов проекта (и даже Гарика Мартиросяна, который вернется на сцену после долгого отсутствия), но и звезд – Ольгу Бузову, Елену Летучую, Арарата Кещяна, Наталью Еприкян, DJ Smash, певца Тата Симоняна, дизайнера Ваана Хачатряна, ресторатора Гаяне Бреиову и многих других. Зрители смогут увидеть спецвыпуски из Армении уже этой осенью на телеканале ТНТ.

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