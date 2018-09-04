В Азове при раскопках нашли чаши с армянскими надписями
4 сентября 2018 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Археологическая экспедиция, которая ведет раскопки на территории средневекового Азака (современного Азова) обнаружила жилую усадьбу XIV века, изменившую представление ученых о границах города.
Археологи предполагают, что в ней могли проживать бывшие кочевники. Об этом рассказал археолог, кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, пишет ТАСС.
На территории усадьбы археологи обнаружили множество вещей, принадлежащих жителям усадьбы, в том числе и чаши с армянскими надписями.
Масловский рассказал, что сейчас ученые продолжают исследовать эти чаши. «На донце чаш написано короткое слово армянскими буквами, но это слово не армянское, а тюркское, означает оно «бай» - господин. По моему предположению, это обращение к господу. Скорее всего, рядом находилась армянская церковь», - добавил он.
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