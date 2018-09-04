Глава МИД РА - генсеку ОБСЕ: Для Армении приоритетом является статус Арцаха и его безопасность

PanARMENIAN.Net - 4 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе Томаса Гремингера. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян и Гремингер обсудили последние развития в процессе урегулирования карабахского конфликта. Собеседники подчеркнули важность урегулирования проблемы исключительно мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ. В этом контексте министр иностранных дел РА подчеркнул, что для армянской стороны приоритетом является статус Арцаха и его безопасность, а для прогресса процесса урегулирования важно формирование атмосферы доверия для мира. В этом направлении глава МИД РА посчитал первостепенным выполнение ранее достигнутых договоренностей, прекращение нарушений режима перемирия и воинственной риторики.

Мнацаканян подчеркнул, что Армения ценит ОБСЕ как важную региональную платформу. Сотрудничество со структурой занимает значительное место во внешнеполитической повестке страны. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность армянской стороны продолжать активное взаимодействие со структурой в рамках «Программы сотрудничества с ОБСЕ».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями вокруг программ сотрудничества между секретариатом ОБСЕ и МИД РА.

Представив последние внутриполитические развития событий в стране, министр иностранных дел отметил, что приоритетом программы нового правительства является продолжение процесса реформ, направленных на верховенство закона, обеспечение равных экономических и социальных возможностей, борьба с коррупцией. Зограб Мнацаканян особо остановился на повестке развития, считающейся одной из приоритетов правительства, которые базируются на инновациях в творческом образовании, в промышленности, в сельском хозяйстве и в других сферах. В контексте работ, осуществляемых в направлении проведения досрочных парламентских выборов, министр указал на важность активного сотрудничества с международными партнерами в целях организации выборного процесса на должном уровне.