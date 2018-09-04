СМИ сообщают об «исчезновении» Ким Чен Ына
4 сентября 2018 - 18:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило о «пропаже» лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщает агентство, политик не появлялся на публике на протяжении 15 дней.
При этом отмечается, что с конца июля северокорейские СМИ детально освещали деятельность Ким Чен Ына, включая 30 поездок на различные заводы и предприятия. Однако последнее сообщение об участии главы КНДР в каких-либо мероприятиях датировано 21 августа, пишет РИА Новости.
Агентство подчеркивает, что особую важность ситуации придает грядущий 70-летний юбилей основания КНДР, который в стране будут праздновать 8 сентября. Помимо этого, на завтра у северокорейского лидера запланирована встреча со спецпосланниками президента Южной Кореи.
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