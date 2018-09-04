Моуринью согласился на год тюрьмы за неуплату налогов

PanARMENIAN.Net - Португальский тренер Жозе Моуринью, возглавляющий английский «Манчестер Юнайтед», договорился с налоговыми органами Испании и согласился на год тюремного заключения за неуплату налогов.

Моуринью скрывал от испанских властей часть доходов, полученных в период его работы тренером мадридского «Реала». Сообщается, что в 2011 году португалец не заплатил налогов на 1,6 миллиона евро, а в 2012-м — на 1,7 миллиона.

Специалист признал, что уклонялся от налогообложения, пишет Lenta.ru со ссылкой на El Mundo.

Вероятнее всего, суд ограничится условным сроком: испанское законодательство разрешает подобную меру наказания в случаях, если правонарушение совершено впервые.

26 июля стало известно, что бывший форвард «Реала» португалец Криштиану Роналду пошел на сделку с налоговыми органами Испании. Нападающий признал себя виновным, получив два года тюрьмы условно. Роналду также предписали выплату штрафа размером в 19 миллионов евро.

Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридским клубом португалец завоевал золото чемпионата Испании, национальный кубок и Суперкубок Испании.