Моуринью согласился на год тюрьмы за неуплату налогов
4 сентября 2018 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Португальский тренер Жозе Моуринью, возглавляющий английский «Манчестер Юнайтед», договорился с налоговыми органами Испании и согласился на год тюремного заключения за неуплату налогов.
Моуринью скрывал от испанских властей часть доходов, полученных в период его работы тренером мадридского «Реала». Сообщается, что в 2011 году португалец не заплатил налогов на 1,6 миллиона евро, а в 2012-м — на 1,7 миллиона.
Специалист признал, что уклонялся от налогообложения, пишет Lenta.ru со ссылкой на El Mundo.
Вероятнее всего, суд ограничится условным сроком: испанское законодательство разрешает подобную меру наказания в случаях, если правонарушение совершено впервые.
26 июля стало известно, что бывший форвард «Реала» португалец Криштиану Роналду пошел на сделку с налоговыми органами Испании. Нападающий признал себя виновным, получив два года тюрьмы условно. Роналду также предписали выплату штрафа размером в 19 миллионов евро.
Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридским клубом португалец завоевал золото чемпионата Испании, национальный кубок и Суперкубок Испании.
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