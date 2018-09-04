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Сирийская оппозиция сообщила о начале масштабной российской бомбардировки в Идлибе

Сирийская оппозиция сообщила о начале масштабной российской бомбардировки в Идлибе
4 сентября 2018 - 19:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Российские ВКС 4 сентября начали бомбардировки целей в сирийской провинции Идлиб, утверждают представители сирийской оппозиции. Речь идет о нескольких десятках ударов. Если эта информация подтвердится, это будет означать конец трехнедельной паузы в активных боевых действиях.

По данным The Guardian, ссылающейся на сообщения оппозиции, не менее 23 ударов были нанесены по позициям «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название «Джабхат Ан-Нусры») и Исламской партии Туркестана в районе города Джиср-эш-Шугур близ сирийско-турецкой границы. В аккаунтах террористов в соцсетях приводятся фото взрывов, но нет фото самолетов, якобы наносивших удары, пишут «Ведомости».

Проправительственное информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило о «массированном воздушном наступлении» на Идлиб ВВС Сирии в районах Джиср-эш-Шугур и Джадарии, высказав предположение, что начало наземного наступления ВС Сирии - дело нескольких дней.

Российское Минобороны пока не комментировало эти сообщения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сирийские войска готовятся решить проблему террористов, засевших в Идлибе. Он также ответил на призыв президента США Дональда Трампа к президенту Сирии Башару Асаду отказаться от «безрассудной атаки на Идлиб». Он указал, что простое предупреждение без учета «очень опасного негативного потенциала для всей ситуации в Сирии» является «неполным и невсеобъемлющим подходом».

ООН предупреждало, что активные боевые действия в Идлибе приведут к появлению до 800 000 беженцев и гуманитарной катастрофе.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Сирийская оппозиция сообщила о начале российских ударов в Идлибе
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