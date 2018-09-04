Сирийская оппозиция сообщила о начале масштабной российской бомбардировки в Идлибе
4 сентября 2018 - 19:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские ВКС 4 сентября начали бомбардировки целей в сирийской провинции Идлиб, утверждают представители сирийской оппозиции. Речь идет о нескольких десятках ударов. Если эта информация подтвердится, это будет означать конец трехнедельной паузы в активных боевых действиях.
По данным The Guardian, ссылающейся на сообщения оппозиции, не менее 23 ударов были нанесены по позициям «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название «Джабхат Ан-Нусры») и Исламской партии Туркестана в районе города Джиср-эш-Шугур близ сирийско-турецкой границы. В аккаунтах террористов в соцсетях приводятся фото взрывов, но нет фото самолетов, якобы наносивших удары, пишут «Ведомости».
Проправительственное информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило о «массированном воздушном наступлении» на Идлиб ВВС Сирии в районах Джиср-эш-Шугур и Джадарии, высказав предположение, что начало наземного наступления ВС Сирии - дело нескольких дней.
Российское Минобороны пока не комментировало эти сообщения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сирийские войска готовятся решить проблему террористов, засевших в Идлибе. Он также ответил на призыв президента США Дональда Трампа к президенту Сирии Башару Асаду отказаться от «безрассудной атаки на Идлиб». Он указал, что простое предупреждение без учета «очень опасного негативного потенциала для всей ситуации в Сирии» является «неполным и невсеобъемлющим подходом».
ООН предупреждало, что активные боевые действия в Идлибе приведут к появлению до 800 000 беженцев и гуманитарной катастрофе.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Моуринью согласился на год тюрьмы за неуплату налогов Моуринью скрывал от испанских властей часть доходов, полученных в период его работы тренером мадридского «Реала»
Глава МИД РА - генсеку ОБСЕ: Для Армении приоритетом является статус Арцаха и его безопасность Собеседники подчеркнули важность урегулирования проблемы исключительно мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ
В Азове при раскопках нашли чаши с армянскими надписями Масловский рассказал, что сейчас ученые продолжают исследовать эти чаши
Ольга Бузова: Рада, что уже в сентябре приеду в Армению Помимо Бузовой, гостями фестиваля Comedy Club в Ереване станут и другие звезды российского шоу-бизнеса