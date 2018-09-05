Родственники умершего в колонии Левона Айрапетяна требуют возбудить дело о его убийстве

PanARMENIAN.Net - Родные председателя совета директоров издательского дома «Собеседник», армянского бизнесмена Левона Айрапетяна, который осенью 2017 год умер в колонии, требуют от СК РФ возбудить дело о его убийстве. Они полагают, что предприниматель был отравлен, об этом он сам заявил близким за несколько часов до кончины, передает «Росбалт».

Причины для расправы с Айрапетяном, безусловно, были, отмечает издание. Он владел имуществом по всему миру, коллекцией антиквариата, на сумму в $800 млн. Однако за время пребывания за решеткой значительная часть его активов оказалась загадочным образом распродана. Бизнесмен хотел разобраться с произошедшим, и умер буквально за сутки до предполагаемого освобождения.

Как рассказал изданию адвокат Карен Нерсисян, который представляет интересы дочери Айрапетяна, обстоятельства гибели бизнесмена вполне могли бы лечь в основу триллера. Айрапетян отбывал наказание в мордовской ИК-12. Он страдал рядом заболеваний, но состояние его не было критическим. Более того, осенью 2017 года Айрепетян пребывал в приподнятом настроении: 19 октября в Верховном суде Мордовии должны были состояться слушания, на которых его, скорее всего, освободили бы от дальнейшего отбытия наказания по состоянию здоровья. Левон уже строил планы, что нужно сделать на воле: разобраться с многочисленными должниками, а также выяснить, куда пропали его активы.

За несколько дней до предполагаемого освобождения двое неизвестных мужчин передали ему медицинскую посылку. Левон принял находившиеся там безобидные на вид лекарства, которые он принимал раньше, но неожиданно его состояние стало резко ухудшаться. По словам адвоката, потом был осмотр у врача, во время него медсестра дала Айрапетяну некую микстуру, после чего бизнесмен совсем ослаб, его еле довели до камеры. Там он потерял сознание. Придя в себя, первым делом попросил телефон у сокамерников и позвонил брату и другу. Им он сказал одно и то же: «Меня отравили. До утра не доживу. Не хороните меня без вскрытия».

После этого бизнесмен вновь потерял сознание, а к утру 18 октября 2017 года скончался. Когда родственники после смерти стали разбираться с наследством Айрапетяна, стали понятны и возможные мотивы отравления. Как оказалось, бизнесмен был крайне богатым человеком: его состояние немногим не дотягивало до $1 млрд. Он владел десятками объектов недвижимости по всему миру - виллами в Нью-Йорке, Монако, Париже, трехуровневой квартирой в центре Москвы, особняками и заводами в Карабахе и т. д. Также ему принадлежала крупная коллекция картин, включавшая работы Казимира Малевича, Ивана Айвазовского, Минаса Аветисяна, Константина Коровина. Изюминкой его собрания был портрет Евы Браун, написанный лично Адольфом Гитлером. Также у него была большая коллекция старинных ювелирных изделий, часов, драгоценных камней.

Бизнесмен владел пакетами акций крупных российских компаний. Находясь в колонии Айрапетян, как оказалось, выдал ряду лиц доверенности исключительно на управление своим имуществом, без права продажи. Однако в реальности значительная часть активов бизнесмена оказалась отчуждена. Так, были проданы виллы в Нью-Йорке и Монако, значительная часть часов и драгкамней; не оказалось многих картин, в том числе портрета Евы Браун. Также были реализованы, принадлежавшие бизнесмену, акции «Газпрома» и ряда других компаний. В ходе наследственного дела выяснилось, что у Айрапетяна было много должников, которым он, еще будучи на воле, ссудил крупные суммы, достигавшие нескольких миллионов долларов.

«И вот - человек должен выйти на свободу. Намерен разобраться со всеми своими делами (а речь идет об активах и долгах на сотни миллионов долларов) и неожиданно умирает, приняв непонятные лекарства. Согласитесь, такая ситуация вызывает серьезные подозрения. Это не обязательно мог быть яд. У Айрапетяна был сахарный диабет и ряд других заболеваний, при которых достаточно «неправильного» препарата, способного вызвать смерть»,- полагает Карен Нерсисян.

Родственники бизнесмена подали заявление в СК РФ по республике Мордовия по факту возможного отравления Айрапетяна. Там несколько раз уже выносили отказные постановления, потом они отменялись прокуратурой. Благодаря этому, органы, изъятые при вскрытии, еще не уничтожены. Теперь родственники предпринимателя намерены добиваться, чтобы все материалы были переданы для изучения в Москву, ведь только после детальных анализов можно будет определить точную причину смерти. Также они хотят, чтобы проверкой обстоятельств гибели бизнесмена занялся центральный аппарат СК РФ.

Левон Айрапетян был задержан в Москве 15 июля 2014 года по подозрению в растрате и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем. 14 апреля 2016 года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в хищении 700 тысяч долларов у матери бывшего сенатора Игоря Изместьева и назначил четыре года колонии. Мосгорсуд в июне 2016 года оставил в силе приговор.

Левон Айрапетян входил в десятку самых богатых представителей армянской диаспоры в мире, был крупным инвестором Нагорного Карабаха и считался лоббистом на мировом уровне признания геноцида армян Османской империей.