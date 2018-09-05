Посол США в РА: На оценки Москвы должен реагировать Ереван, а не я
5 сентября 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - На заявления России должно отреагировать правительство Армении, а не посол США. Об этом заявил 5 сентября в беседе с журналистами посол США в Армении Ричард Миллз.
«Наша позиция была и остается следующей: по части событий 1 марта 2008 года должно быть проведено тщательное и объективное следствие. Важно, чтобы это следствие было осуществлено в рамках верховенства права и надлежащих правовых процессов», - подчеркнул посол, пишет Aysor.am.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве считают внутренним делом Армении проходящие в стране расследования в отношении бывших руководителей этой страны, но неспокойная ситуация в стране вызывает тревогу.
«Конечно же, нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, расследуются события десятилетней давности, вы знаете факты, вы знаете о тех арестах, которые происходят. Мы считаем это, безусловно, внутренним делом Республики Армения. И очень хотим, чтобы все эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, Конституции и были поскорее преодолены», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО.
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