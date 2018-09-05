В Армении втрое увеличат пособие на второго ребенка
5 сентября 2018 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 октября 2018 года размер единовременного пособия при рождении второго ребенка в Армении планируется повысить втрое - до 150 тысячи драмов. Проект соответствующего решения включен в повестку дня заседания правительства Армении от 6 сентября.
Согласно статистическим данным, число вторых детей, родившихся в 2014-2016 годах, составляло 16.051, 15.850, 15.032, соответственно. Во второй половине 2018 года родилось около 7500 вторых детей. В этом случае необходимость в дополнительных бюджетных средствах в октябре-декабре 2018 года составит 375 млн драмов, а в 2019 году и в последующие годы - около 1,5 млрд драмов.
Проект направлен на повышение уровня социальной защиты семей, готовящихся к появлению второго ребенка. В основе проекта лежит улучшение демографической ситуации.
Согласно существующей процедуре, единовременное пособие на рождение первого и второго ребенка составляет 50.000 драмов. В случае рождения третьего или четвертого ребенка в новом порядке также будет выделен 1 млн драмов, а на пятого и на каждого последующего ребенка - 1,5 млн драмов.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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