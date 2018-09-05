В Армении втрое увеличат пособие на второго ребенка

PanARMENIAN.Net - С 1 октября 2018 года размер единовременного пособия при рождении второго ребенка в Армении планируется повысить втрое - до 150 тысячи драмов. Проект соответствующего решения включен в повестку дня заседания правительства Армении от 6 сентября.

Согласно статистическим данным, число вторых детей, родившихся в 2014-2016 годах, составляло 16.051, 15.850, 15.032, соответственно. Во второй половине 2018 года родилось около 7500 вторых детей. В этом случае необходимость в дополнительных бюджетных средствах в октябре-декабре 2018 года составит 375 млн драмов, а в 2019 году и в последующие годы - около 1,5 млрд драмов.

Проект направлен на повышение уровня социальной защиты семей, готовящихся к появлению второго ребенка. В основе проекта лежит улучшение демографической ситуации.

Согласно существующей процедуре, единовременное пособие на рождение первого и второго ребенка составляет 50.000 драмов. В случае рождения третьего или четвертого ребенка в новом порядке также будет выделен 1 млн драмов, а на пятого и на каждого последующего ребенка - 1,5 млн драмов.