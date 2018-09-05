Сильнейший за 25 лет тайфун в Японии: Есть жертвы

PanARMENIAN.Net - В Японии жертвами сильнейшего за 25 лет тайфуна «Джеби» стали 9 человек, более 300 пострадали.

Около трех тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай, построенном на искусственном острове посреди Осакского залива. Аэропорт полностью прекратил работу 4 сентября после инцидента с бункеровочным судном, которое сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака. На борту танкера находились 11 членов экипажа. Их удалось спасти, пострадавших нет, пишет Deutsche Welle со ссылкой на японский телеканал NHK.

5 сентября работа аэропорта Кансай не возобновилась, были отменены 162 рейса. Одна из взлетно-посадочных полос и первый этаж терминала оказались затоплены.

На западе страны порядка 1,3 миллиона домохозяйств остаются без электроснабжения.

Тайфун обрушился на остров Сикоку около полудня 4 сентября по местному времени. Позднее он ударил по главному острову Японии - Хонсю. По последним сводкам, тропический циклон достиг Татарского пролива возле Сахалина. Скорость отдельных порывов ветра достигает 162 км в час.