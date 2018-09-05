Пассажиропоток в ереванском аэропорту «Звартноц» в августе был рекордным

PanARMENIAN.Net - Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в августе 2018 года обслужили 347.492 пассажиров, что больше показателя за август 2017 года на 18,5 %. Об этом сообщает ЗАО «Международные аэропорты - Армения».

«Звартноц» и «Ширак» в январе-августе 2018 года обслужили 1.872.998 пассажиров, что больше показателя за аналогичный период 2017 года на 12,3%.

При этом пассажиропоток, зарегистрированный в августе в международном аэропорту «Звартноц», был рекордным – было обслужено 329.665 пассажиров.

Еще один рекорд был установлен 1 августа: в этот день «Звартноц» обслужил 11.837 человек.

Количество обслуженных взлетов и посадок в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» в январе-августе 2018 года возросло на 11%.