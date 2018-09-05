Рыночная стоимость Amazon перешагнула отметку в $1 трлн

PanARMENIAN.Net - Рыночная стоимость американской корпорации Amazon.com. Inc. 4 сентября впервые в истории превысила 1 триллион долларов. В отдельные моменты торгов на фондовой бирже в Нью-Йорке курс ценных бумаг корпорации поднимался выше 2050 долларов за акцию.

В США этот символический порог ранее смогла преодолеть только одна компания - Apple. Этот рекорд был установлен в начале августа.

За минувшие пять лет курс акций Amazon вырос почти на 600 процентов. Только с начала 2018 года прирост составил 70 процентов, пишет Deutsche Welle.

Корпорацией владеет бизнесмен Джефф Безос, который в марте этого года был признан самым богатым человеком планеты.

В начале 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Amazon в том, что компания недоплачивает налоги и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать. Американский лидер пригрозил принять против Amazon меры в рамках антимонопольного законодательства США. Приобретенная Безосом газета Washington Post наряду с другими ведущими СМИ США входит в черный список «врагов народа», составленный Трампом.