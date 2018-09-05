На главной дорожной стройке Армении вскрылись многомиллионные нарушения
5 сентября 2018 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Вследствие злоупотреблений при строительстве по программе «Транспортный коридор Север-Юг» Республике Армения нанесен ущерб в размере 23,5 млрд драмов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Армении.
В Генпрокуратуре Армении была получена справка Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении по поводу строительства по программе «Транспортный коридор Север-Юг». В результате изучения указанной справки, а также множества сопутствующих документов выяснилось, что должностные лица, вовлеченные в процессы проектирования и строительства по программе «Транспортный коридор Север-Юг», в течение 2009-2018 годов, без всяких оснований и исследований, много раз меняли договоры по оказанию консалтинговых услуг, подрядных работ, включая в указанные договоры необоснованные и неэффективные виды работ, принимали акты, сметы и документы с явными недоработками и изъянами и пр.
Кроме того, должностные лица, вовлеченные в процессы проектирования и строительства по программе «Транспортный коридор Север-Юг», безосновательно и без штрафных санкций соглашались на продление сроков строительства, оказания консалтинговых услуг. В отдельных случаях в договорах по оказанию консалтинговых услуг указывалось вознаграждение, в 2 раза превышающее их обычную стоимость. На основании бездоказательных расчетов завышались расценки на оказание услуг и работ, а также определенные работы дублировались. В результате консалтинговым компаниям выплачивались суммы, превышающие установленные.
Также не предпринимались меры по проверке качества стройматериалов, в частности, цемента, не было контроля и за повседневными работами. В результате части трассы Ереван-Арташат и Ереван-Аштарак по траншу 1 были сданы в эксплуатацию с явными дефектами.
В частности, кроме того, что строительство не завершено уже в течение 9 лет, что является нарушением договорных сроков, были нарушены цели, важные для общества – обещанная скоростная дорога не была сдана в эксплуатацию, что нанесло государству ущерб от неисполнения ожидаемых прибылей в размере 23,55 млн драмов.
С учетом того, что вышеуказанные деяния осуществлялись с использованием и злоупотреблением служебного положения, решением старшего прокурора Генпрокуратуры Армении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 308 УК Армении. 16 томов уголовного дела направлены в Следственный комитет Армении для проведения расследования.
Самое значимое
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
Partner news
Последние новости
Спейси не станут предъявлять обвинения в домогательствах Случаи сексуального домогательства, в которых подозревают Кевина Спейси и Стивена Сигала, произошли более 20 лет назад, по ним истек срок исковой давности
В Кремле ожидают откровенного и серьезного разговора на встрече Путина и Пашиняна Как добавили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений
Исследование: Участвовавшие в боях солдаты становятся более религиозными, «в окопах атеистов нет» В своей работе экономисты основывались на двух исследованиях американских солдат в конце 2000-х годов
Маркедонов: Выборы в Совет старейшин Еревана - генеральная репетиция парламентских Это будет «генеральная репетиция» досрочных парламентских выборов в городе, где сосредоточена треть всех избирателей Армении