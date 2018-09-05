ЗАО «Высоковольтные электрические сети» вернет в госбюджет Армении 140 млн драмов
5 сентября 2018 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - ЗАО «Высоковольтные электрические сети» вернет в госбюджет Армении 140 млн драмов. Об этомсказал 5 сентября на пресс-конференции Давид Санасарян, подводя итоги 100 дней своего пребывания в должности начальника Государственной контрольной службы Армении.
«В ближайшее время ВЭС Армении вернут в госбюджет 140 млн драмов. ГНКО «Лусашен», в соответствии с допущенными нарушениями, вернет в госбюджет 210 млн драмов», – сказал Санасарян, пишет Panorama.am.
Что касается ГНКО «Родина-Диаспора», он отметил: «Директор ГНКО выразил готовность вернуть в госбюджет 100 млн драмов».
Санасарян указал, что в настоящее время проверки проводятся в ЕГУ, Аграрном университете Армении, а также в городе Эчмиадзин.
«Довольно неутешительная ситуация в Аграрном университете. Я не буду сейчас озвучивать цифры, но скажу, что выявлены многочисленные нарушения в процессе закупок, в вопросах оплаты труда», – отметил он.
«В общине Эчмиадзин члени семьи (бывшего мэра) Карена Григоряна получали медстрахование за счет мэрии, тендеры выигрывали организации, связанные с этой семьей», – указал Санасарян.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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