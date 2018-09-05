Сборная Армении по дзюдо не отправится в Баку: Гарантий безопасности не предоставили

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по дзюдо не поедет в Баку для участия в чемпионате мира, который пройдет в Азербайджане с 20 по 27 сентября 2018 года. Об этом сообщили в министерстве спорта и по делам молодежи РА.

Принимающая страна отказалась официально представить необходимые гарантии обеспечения безопасности армянской делегации.