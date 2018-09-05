В Италии бельгийского короля Альберта II не пустили в бар из-за несоблюдения дресс-кода

PanARMENIAN.Net - Короля бельгийцев Альберта II не пустили в бар элитного яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука на юге Италии из-за несоблюдения дресс-кода заведения: монарх пришел в шортах.

Бармен просто не узнал 84-летнего Альберта II, которого сопровождала его супруга, королева-мать Паола. Он был вынужден вернуться на свою яхту и надеть штаны, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Contact.

Альберт II, занявший престол в 1993 году, отрекся от него в пользу старшего сына принца Филиппа в июле 2013-го.

Ранее Альберт II жаловался властям, что ему не хватает государственного субсидирования в 923 тысячи евро в год, в том числе на покрытие расходов на содержание резиденции и оплату топлива для яхты, стоимость которой оценивается в 4,6 миллиона долларов.

В период пребывания на троне Альберт II получал 11,5 миллиона евро в качестве государственной дотации.