Азербайджан вручил ноту протеста США из-за Дэна Билзеряна
5 сентября 2018 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Азербайджана вручил ноту протеста временному поверенному в делах США в Азербайджане Уильяму Гилу в связи с поездкой известного американского миллионера армянского происхождения, игрока в покер, «короля Instagram» и основателя компании Ignite Дэна Билзеряна в Арцах. Об этом заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.
«Гил был вызван в МИД, где ему была вручена адресованная в Государственный департамент США нота в связи с незаконной поездкой гражданина этой страны Дэна Билзеряна на оккупированные территории Азербайджана»,- отметил Гаджиев, пишет «Интерфакс».
До сведения Гила было доведено, что Билзерян нарушил закон «О государственной границе Азербайджанской Республики», Миграционный кодекс, а также «не представив соответствующие документы, проник на оккупированные азербайджанские территории через Армению в обход установленных контрольно-пропускных пунктов».
В сообщении МИД Азербайджана говорится, что находясь в Арцахе, Билзерян «занимался пропагандой незаконного режима, противоправно приобрел огнестрельное оружие и в провокационных целях открыл из него показательный огонь по позициям Вооруженных сил Азербайджана».
По словам Гаджиева, до сведения американского дипломата также было доведено, что "«распущенные и невежественные заявления на камеру этого индивида, являющегося гражданином США, затрагивают достоинство и моральные ценности азербайджанского народа и противоречат духу дружеских отношений, существующих между Азербайджаном и США».
Он отметил, что У.Гил проинформирован о возбуждении уголовного дела и принятии необходимых мер Генеральной прокуратурой Азербайджана для привлечения Д.Билзеряна к ответственности в связи с его незаконными действиями.
«Азербайджанская сторона ожидает, что правительство США со всей серьёзностью отнесется к обеспокоенности официального Баку в связи с незаконными действиями Д.Билзеряна, а также примет необходимые меры для того, чтобы в дальнейшем американские граждане воздерживались от посещения оккупированных территорий Азербайджана»,- отметил Гаджиев.
Ранее стало известно, что следственным управлением Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении Дэна Билзеряна в связи с его визитом в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Отмечается, что в Арцахе «он незаконно приобрел гранаты, ружье и другое огнестрельное оружие, демонстративно открыв стрельбу». В отношении Билзеряна возбуждено уголовное дело по статьям 228.3 и 318.2 УК Азербайджана. «Поисками преступника займется Интерпол»,- говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.
Дэн Билзерян назвал решение азербайджанских властей о его аресте «политически мотивированным».
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