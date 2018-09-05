Маркедонов: Выборы в Совет старейшин Еревана - генеральная репетиция парламентских

PanARMENIAN.Net - Предстоящие выборы в Совет старейшин Еревана крайне важны, ибо это будет первая публичная кампания после того, как Никол Пашинян возглавил правительство в Армении. Это будет «генеральная репетиция» досрочных парламентских выборов в городе, где сосредоточена треть всех избирателей Армении, пишет известный российский политолог Сергей Маркедонов для телеграм-канала Bunin & Co.

Определился состав кандидатов на выборах в Совет старейшин Еревана. Голосование состоится 23 сентября. За мандаты Совета старейшин поборются 13 политических структур - 9 партий и 4 коалиционных блока.

«Сегодня даже беглого взгляда на будущих участников избирательной гонки достаточно, чтобы понять: реальных оппонентов новой власти среди них не будет. От выборов отказалась Республиканская партия, которая в предыдущем созыве Совета обладала 46 из 65 мандатов. Партия (экс-президента) Сержа Саргсяна, таким образом, вне игры. Вне игры, правда, по другим причинам и Армянский национальный конгресс (первого президента) Левона Тер-Петросяна, он поддерживает блок «Мой шаг», который позиционирует себя, как коалиция Никола Пашиняна»,- написал эксперт.

По его словам, больше всего шансов именно у этого объединения, первым номером в котором идет известный актер-комик Айк Марутян.

«Скорее всего, в тройку лидеров попадут партия «Процветающая Армения» и блок «Луйс» («Свет»). Первая из упомянутых сил проект олигарха Гагика Царукяна, который, с одной стороны, выразил лояльность Пашиняну, а с другой крайне сдержанно реагирует на происходящие события внутри страны. Блок «Луйс»- соратники Пашиняна, но идущие «отдельной колонной». Некоторые шансы на прохождение в Совет сохраняют «Абрикосовая страна» во главе с депутатом городского парламента Заруи Постанджян, партия «Наследие» Раффи Ованнисяна и, не исключено, дашнаки. Хотя вторая «тройка» по своим возможностям выглядит слабее первой»,- считает политолог.

Маркедонов отмечает, что сохраняются кое какие интриги, первая из которых: в какой момент «революционный консенсус» начнет разрушаться и начнет формироваться новая повестка дня.

«Уже сейчас блок «Елк», главный ресурс Пашиняна разошелся на две отдельные колонны. А ведь на этом поле играют и другие. Вторая. Роль Царукяна. Очевидно, что он, скорее попутчик, а не идейный поборник перемен. Какую игру будут играть его сторонники, получив фракцию в столичном муниципалитете? Третья, поведение экс-президента Роберта Кочаряна. Эти выборы он пропускает, но 31 августа Кочарян заявил о намерении участвовать в досрочной парламентской кампании. Очевидно, итоги выборов в Совет старейшин станут для него в определенной степени «моментом истины», «Рубиконом»,- написал эксперт.