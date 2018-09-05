Спейси не станут предъявлять обвинения в домогательствах

PanARMENIAN.Net - Прокуратура Лос-Анджелеса не станет предъявлять обвинение в сексуальных домогательствах актеру Кевину Спейси. Срок давности, предписанный законом для возбуждения дела, истек, так как предполагаемое преступление было совершено в 1992 году, сообщил представитель прокуратуры.

Прокуратура отказалась и от преследования актеров Стивена Сигала и Энтони Андерсона, которых также обвиняли в сексуальных домогательствах, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Предполагаемый эпизод с Сигалом произошел в 1993 году, срок давности по нему истек. В свою очередь женщина, которая обвинила в домогательствах Андерсона, говорила, что случай произошел в 2018 году, но позже отказалась дать свидетельские показания прокуратуре. В связи с этим расследование было прекращено.

Меджу тем в отношении Спейси и Сигала продолжается расследование по другим эпизодам. Если будет собрано достаточно доказательств, обоим могут предъявить обвинения.

Общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo вызвал скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который разразился в октябре 2017 года. О претензиях к продюсеру заявили более 70 женщин. Вайнштейн признал факты неподобающего поведения, но по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.

В отношении Вайнштейна в Лос-Анджелесе возбуждены в общей сложности шесть дел. Наказанием за преступления, в которых подозревают продюсера, может стать лишение свободы на срок до 25 лет либо пожизненно.