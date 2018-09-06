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Пашинян обсудил с членами совета «Тумо» перспективы развития ИТ в Армении

Пашинян обсудил с членами совета «Тумо» перспективы развития ИТ в Армении
6 сентября 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял членов совета Центра креативных технологий «Тумо» Бекора Папазяна, Рева Лебаредеана, Алекса Серобяна и исполнительного директора «Тумо» Мари Лу Папазян. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Целью встречи было обсуждение перспектив дальнейшего развития сферы информационных и высоких технологий в Армении.

Приветствуя гостей, премьер-министр посчитал воодушевляющим готовность армян всего мира внести свой вклад в развитие Армении после бархатной революции и поприветствовал желание членов совета «Тумо» способствовать развитию сферы ИТ.

Пашинян отметил, что «Тумо» может стать брендом Армении во всем мире, учитывая интерес посещающих Армению иностранных высокопоставленных чиновников к модели армянского технологического образования.

«Сегодняшние достижения «Тумо» впечатляют, но этого недостаточно: есть большой потенциал для новых успехов, и правительство готово максимально поддержать этот процесс», - сказал премьер-министр.

В свою очередь члены совета «Тумо» представили рекомендации, разработанные совместно с другими членами совета - Алексисом Оганяном и Раффи Крикоряном, в области развития и сотрудничества в сфере ИТ. В частности, речь идет об оказании Армении помощи в установлении деловых связей с ИТ-компаниями, предоставлении консультации по стратегическим и функциональным вопросам, реализации совместных работ по привлечению инвестиций, разработке инновационных идей, организации ежегодных рабочих встреч для обмена мнениями вокруг стратегией и анализа прогресса.

Премьер-министр поприветствовал представленные идеи и предложил институционализировать их, сформировав Совет по поддержке сферы ИТ.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с деятельностью формируемого совета, форматом работы, вовлечением членов и др. По предложению премьер-министра была достигнута договоренность о совместной разработке дорожной карты дальнейших действий, а также создании рабочей онлайн платформы для постоянной связи.

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