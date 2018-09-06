Количество посетивших Арцах туристов увеличилось на 41% в первой половине 2018 года

PanARMENIAN.Net - В первой половине 2018 года количество туристов, посетивших Арцах, увеличилось на 41% по сравнению с этим же периодом 2017 года. Об этом сообщил начальник отдела туризма министерства культуры, по делам молодежи и туризма Республики Арцах Артак Григорян.

Он отметил, что география туристов, посещающих Арцах, расширяется, пишет «Арцахпресс».

«В прошлом году Арцах принял тысячи туристов из 95 стран. Большинство из них - из Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Исламской Республики Иран, Франции, и других европейских стран. В 2017 году у нас впервые были туристы из Камеруна, Монголии, Бенина и Сальвадора», - отметил Григорян.

Туристов в основном интересует живописная природа Арцаха, исторические и архитектурные памятники, в частности, монастырский комплекс Гандзасар, дом-музей Никола Думана, Тигранакерт и природный заповедник ущелья Унот.

«После эксплуатации дороги Варденис-Мартакерт в монастырском комплексе Дадиванк также наблюдается большой поток туристов. В качестве отдельного туристического центра, я бы также выделил город Шуши, который в последние годы обогатился новой туристической инфраструктурой», - сказал Григорян.