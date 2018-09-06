Instagram разрабатывает приложение для онлайн-покупок

PanARMENIAN.Net - Приложение для онлайн-покупок с рабочим названием IG-Shopping разрабатывает соцсеть Instagram. Об этом пишет The Verge со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что пользователи смогут просматривать и покупать товары напрямую у тех продавцов, на страницы которых они подписаны. В Instagram эту информацию не комментируют.

Дата выхода приложения не определена. Оно может не выйти и вовсе, но знакомые с проектом источники отмечают его перспективность для электронной торговли, пишут «Ведомости».

По данным Instagram, сейчас у соцсети 25 млн подписчиков и 2 млн рекламодателей. Четверо из пяти пользователей подписаны на представителей какого-либо бизнеса. Разработанные при создании приложения инструменты могли бы быть использованы и собственником Instagram, соцсетью Facebook, отмечает собеседник издания.

Инструменты для электронной торговли Instagram разрабатывает с 2016 г.