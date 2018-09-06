Instagram разрабатывает приложение для онлайн-покупок
6 сентября 2018 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Приложение для онлайн-покупок с рабочим названием IG-Shopping разрабатывает соцсеть Instagram. Об этом пишет The Verge со ссылкой на свои источники.
Предполагается, что пользователи смогут просматривать и покупать товары напрямую у тех продавцов, на страницы которых они подписаны. В Instagram эту информацию не комментируют.
Дата выхода приложения не определена. Оно может не выйти и вовсе, но знакомые с проектом источники отмечают его перспективность для электронной торговли, пишут «Ведомости».
По данным Instagram, сейчас у соцсети 25 млн подписчиков и 2 млн рекламодателей. Четверо из пяти пользователей подписаны на представителей какого-либо бизнеса. Разработанные при создании приложения инструменты могли бы быть использованы и собственником Instagram, соцсетью Facebook, отмечает собеседник издания.
Инструменты для электронной торговли Instagram разрабатывает с 2016 г.
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