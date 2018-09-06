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Советник президента Грузии: Тбилиси может стать посредником между Ереваном и Баку

Советник президента Грузии: Тбилиси может стать посредником между Ереваном и Баку
6 сентября 2018 - 13:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузия может стать посредником между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил советник президента Грузии Тенгиз Пхаладзе.

«Учитывая прекрасные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, Грузия могла бы предложить такой формат посредничества между двумя странами», - сказал он, пишет «Грузия Online».

«Вы знаете, это наш регион, и мы должны решать наши проблемы самостоятельно. Тбилиси всегда готов приложить свои усилия для установления прочного мира на Южном Кавказе»,- добавил советник президента Грузии.

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Apsny.ge: «Грузия может стать посредником между Азербайджаном и Арменией» - советник президента Грузии
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