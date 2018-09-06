В мировом интернете возможны перебои после 11 октября
6 сентября 2018 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Пользователи могут столкнуться с перебоями в работе интернета после 11 октября из-за «первой в истории» смены криптографических ключей (KSK). Об этом сообщает Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).
Корпорация ожидает, что последствия смены KSK будут минимальны. Однако у некоторых пользователей возникнут проблемы при разрешении доменных имен. В течение 48 часов после обновления ключа они начнут получать сообщения о невозможности разрешить имя в форме ошибок типа server failure или SERVFAIL, пишет «Дождь».
В сообщении отмечается, что 11 октября — это предварительная дата, и она еще подлежит ратификации правления ICANN. Глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова сказала, что точная дата будет утверждена 12 сентября.
«Несмотря на то, что ключ ни разу не был скомпрометирован за это время, замена ключей, как и паролей, — это хорошая практика криптографической „гигиены“, поэтому был разработан подробный план подготовки и осуществления смены ключа в штатных условиях», — пояснила она.
Впервые о необходимости смены криптографических ключей заявили в 2016 году. Переход был запланирован на 11 октября прошлого года. Куликова отметила, что тогда его пришлось отложить из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров. По ее оценке, в 2017 году примерно 750 миллионов человек могли столкнуться с проблемами при смене KSK.
Российские крупные интернет-провайдеры, среди которых «Ростелеком», «Вымпелком», МТС и «Мегафон» сказали РБК, что готовы к смене ключей, и не ожидают проблем.
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