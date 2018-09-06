В Британии Путина назвали ответственным за отравление Скрипалей
6 сентября 2018 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин несет личную ответственность за отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Об этом заявил 6 сентября в интервью медиакомпании BBC британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
По словам Уоллеса, ответственность «в конечном счете» лежит на Путине потому, что именно он - президент страны и его правительство «контролирует и финансирует военную разведку».
Главное разведывательное управление (ГРУ) министерства обороны России действовало не по собственной инициативе, его связи достигали не только Минобороны и Генштаба, но также «Кремля и аппарата президента», утверждает британский министр, пишет Deutsche Welle.
5 сентября прокуратура Соединенного Королевства назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, - которых подозревают в отравлении Скрипалей. При этом британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные. Ведомство заявило, что располагает достаточными доказательствами для привлечения их к ответственности. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена и фотографии подозреваемых в преступлении «ничего России не говорят».
Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года. Полиция заявила, что они были отравлены ядовитым веществом «Новичок». После длительного лечения оба покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.
В организации покушения на Скрипалей Великобритания обвиняет Москву, та категорически отвергает эти обвинения. Кроме того, в конце июня в британском городе Эймсбери были госпитализированы Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Дон Стёрджес скончалась 8 июля.
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