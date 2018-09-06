Президент Армении встретился с известным экономистом Кьеллем Нордстрёмом
6 сентября 2018 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 6 сентября принял известного шведского экономиста, профессора Международного бизнес-института Стокгольмской экономической школы Кьелла Нордстрёма. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Собеседники обменялись мнениями о тенденциях глобального экономического развития, геополитических преобразований, конкурентоспособности наций в новом мире и о других вопросах.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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