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Президент Армении встретился с известным экономистом Кьеллем Нордстрёмом

Президент Армении встретился с известным экономистом Кьеллем Нордстрёмом
6 сентября 2018 - 19:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 6 сентября принял известного шведского экономиста, профессора Международного бизнес-института Стокгольмской экономической школы Кьелла Нордстрёма. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Собеседники обменялись мнениями о тенденциях глобального экономического развития, геополитических преобразований, конкурентоспособности наций в новом мире и о других вопросах.

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