Саркисовы попали в топ-10 богатейших семей РФ по версии Forbes

PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших семей России. В десятку вошла также семья Саркисовых.

Братья Сергей и Николай Саркисовы с общим капиталом в 1,5 млрд долларов заняли 6 место в рейтинге.

Сергей Саркисов в советское время был главой представительства «Ингосстраха» на Кубе, а в 1991-м возглавил созданное Автобанком «Русско-европейское страховое общество» («РЕСО-Гарантия»). Младший брат Николай пришел в компанию спустя 4 года.

За несколько лет братья собрали контрольный пакет «РЕСО-Гарантии», сегодня им принадлежит около 60% компании, еще 39,34% — у французской страховой и инвестиционной группы AXA. Саркисовым принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $50 млн.

Большая часть в их совокупном состоянии приходится на заграничную недвижимость: 115 га земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во Франции, бизнес-центр, три пентхауса и земельные участки в Вильнюсе.

Первое место, как и в 2017 году, заняла семья Гуцериевых. Общее состояние совладельцев группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.видео» Билана Ужахова оценивается в $5,97 млрд.

Второе место в списке Forbes четвертый год подряд заняла семья Ротенбергов, состояние которой оценивается в $4,85 млрд ($4,2 млрд в 2017 г.).

Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд.