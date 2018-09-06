Twitter и Facebook признали - не были готовы к борьбе с пропагандой
6 сентября 2018 - 17:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители Twitter и Facebook в Сенате США признали, что не были готовы к противодействию попыткам России вмешаться в президентские выборы 2016 года.
«Потребовалось слишком много времени на то, чтобы заметить проблему, и поначалу мы действовали слишком медленно, чтобы ее устранить», - заявила операционный директор компании Facebook Шерил Сэндберг, выступая 5 сентября на заседании в сенатском комитете по разведке, посвященном зарубежному влиянию на социальные сети.
«Вмешательство было совершенно неприемлемым, оно противоречит ценностям нашей компании и страны, которую мы любим», - сказала Сэндберг, пишет Deutsche Welle.
При этом, как заметила представитель Facebook, обеспечение безопасности является бесконечным процессом. По ее словам, компания удвоила число сотрудников в этой сфере, а также использует искусственный интеллект для решения проблемы. Facebook решительно борется с фейковыми аккаунтами и распространением ненависти на страницах соцсети, сказала Сэндберг. По ее словам, были удалены сотни соответствующих страниц и учетных записей. Она также заверила, что компания будет и дальше блокировать пользователей, использующих свои страницы в соцсети для манипуляций. При этом представитель Facebook заверила, что компания не торгует личными данными пользователей.
В свою очередь, исполнительный директор Twitter Джек Дорси также заявил, что компания была плохо подготовлена к использованию социальной сети в качестве инструмента политических манипуляций, которые имели место в последние годы.
Дорси напомнил, что Twitter создавался как публичная площадка для свободного выражения мнений, но при этом платформа для микроблогов оказалась не готова к противодействию «оскорблениям, харрасменту, атакам армий троллей и ботов, использованных для пропаганды».
После выборов президента США, в которых победу одержал Дональд Трамп, Twitter ужесточил правила работы спам-ботов. «Одним из наиболее распространенных видов нарушений, которые мы заметили, было использование нескольких учетных записей для того, чтобы попытаться искусственно усилить или раздуть известность некоторых твитов», - заявил в феврале 2016 года представитель компании.
В конце августа 2018 года президент США Дональд Трамп раскритиковал Google, Twitter и Facebook, обвинив их в замалчивании правды и подтасовке поисковой выдачи и публикаций в лентах.
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