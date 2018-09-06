Apple сможет приобрести Shazam: Еврокомиссия одобрила покупку
6 сентября 2018 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Еврокомиссия одобрила приобретение компанией Apple сервиса Shazam по распознаванию мелодий и изображений.
«Еврокомиссия одобрила предлагаемое приобретение Shazam американской компанией Apple в соответствии с законодательством ЕС о слиянии... Проведя тщательный анализ данных Shazam о пользователях и музыке, мы установили, что приобретение этой компании Apple не приведет к ограничению конкуренции на рынке стриминговой цифровой музыки», - говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, пишут «Ведомости».
Сделка, объявленная в декабре 2017 г., была приостановлена регулятором для изучения по запросу нескольких стран - Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции. Они опасались, что после покупки Apple приложение Shazam перестанет давать ссылки на конкурирующие с Apple Music музыкальные сервисы вроде Spotify, Pandora и YouTube. Планов развития сервиса Apple пока не раскрывала.
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