Шугаев: Смена руководства в Армении не отразилась на военно-техническом сотрудничестве с РФ

PanARMENIAN.Net - Смена руководства в Армении не повлияла на военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана. Об этом заявил глава Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев.

«С Арменией взаимоотношения строятся в соответствии с тем планом, который был утвержден. Поэтому те контракты, которые у нас есть, значит, они есть. Нового я вам по этому поводу не скажу», - сказал он журналистам, пишет Aysor.am.

Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян в Москве обсуждал вопросы военно-технического сотрудничества между РА и Россией.