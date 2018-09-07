Шугаев: Смена руководства в Армении не отразилась на военно-техническом сотрудничестве с РФ
7 сентября 2018 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Смена руководства в Армении не повлияла на военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана. Об этом заявил глава Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев.
«С Арменией взаимоотношения строятся в соответствии с тем планом, который был утвержден. Поэтому те контракты, которые у нас есть, значит, они есть. Нового я вам по этому поводу не скажу», - сказал он журналистам, пишет Aysor.am.
Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян в Москве обсуждал вопросы военно-технического сотрудничества между РА и Россией.
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