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Атом Эгоян и Арсине Ханджян вновь получили паспорта Армении

Атом Эгоян и Арсине Ханджян вновь получили паспорта Армении
7 сентября 2018 - 10:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 сентября вручил паспорта РА канадской актрисе армянского происхождения Арсине Ханджян и кинорежиссеру Атому Эгояну. Об этом на своей официальной странице Facebook написал пресс-секретарь премьера Арман Егоян.

23 сентября 2002 года Атом Егоян и его супруга Арсине Ханджян получили специальные паспорта Армении. Паспорта им вручил второй президент РА Роберт Кочарян.

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Запись Армана Егояна в Facebook
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