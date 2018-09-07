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Путин в конце сентября посетит Азербайджан

Путин в конце сентября посетит Азербайджан
7 сентября 2018 - 11:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин посетит Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, поездки будут совершены в течение сентября и октября 2018 года, пишут «Известия».

В конце сентября президент РФ совершит визит в Азербайджан. Кроме того, 27–28 сентября глава российского государства примет участие во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На октябрь запланирован визит Владимира Путина в Узбекистан.

До конца года Россия примет трехсторонний саммит с участием президентов РФ, Ирана и Азербайджана.

Впервые встреча глав РФ, Ирана и Азербайджана состоялась в 2016 году. Позднее саммиты проходили в Баку и Тегеране. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дважды встречался с Владимиром Путиным в 2018 году — в ходе переговоров 1 сентября в Сочи и в рамках церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. С учетом предстоящих международных мероприятий лидеры РФ и Азербайджана проведут в нынешнем году пять встреч.

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Iz.ru: Владимир Путин посетит Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан
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