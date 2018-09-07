Маска обвинили в биржевых махинациях в связи с Tesla

PanARMENIAN.Net - Основатель аналитической компании Citron Research Эндрю Лефт подал иск к производителю электромобилей Tesla и гендиректору компании Илону Маску из-за его планов вывести Tesla с биржи.

В августе Маск, являющийся крупнейшим акционером Tesla (владеет 22%), написал, что предложил инвесторам выкуп акций по $420 за бумагу (с премией в 20%). Он тогда заверил, что для завершения сделки осталось провести голосование акционеров, а «финансирование обеспечено». Акции Tesla после этого подорожали на 11%. Однако, позже члены совета директоров Tesla рассказали, что Маск предлагал им сделать компанию непубличной. Через несколько дней Маск отказался от идеи сделать компанию непубличной.

По словам Лефта, публикация Маском ложной и вводящей в заблуждение информации негативно сказалась инвесторах, играющих на понижение. Лефт уверен, что поведение Маска в Twitter нарушает федеральные законы о ценных бумагах, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

«Ответчик Маск искусственно манипулировал стоимостью ценных бумаг Tesla, публикуя объективно ложные твиты, чтобы лишить прибыли инвесторов, играющих на понижение», – заявил Лефт.

«В последующие дни стала проявляться правда относительно якобы «безопасного» финансирования, необходимого для осуществления сделки по выкупу акций, обнажая мошенническую схему», - уверен он.

В августе акционеры Tesla обратились в суд Сан-Франциско с аналогичной жалобой на Маска. По их мнению, в твитах Маска содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании, в результате чего некоторые акционеры понесли убытки. Незадолго до этого твитами Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор намерен проверить, насколько правдивыми были заявления гендиректора Tesla.