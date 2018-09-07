Маккартни выпустил первый за 5 лет альбом
7 сентября 2018 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский музыкант, бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station, первый с 2013 года.
Пластинка, состоящая из 16 треков, доступна для прослушивания в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify, пишет Meduza.
Перед выходом диска Маккартни презентовал три сингла с альбома — Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You.
Ранее Маккартни принял участие в записи нового альбома Ринго Старра. В 2009 году бывшие участники The Beatles уже объединялись для создании альбома Старра Y Not. Маккартни тогда также исполнял партии на басу.
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