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Маккартни выпустил первый за 5 лет альбом

Маккартни выпустил первый за 5 лет альбом
7 сентября 2018 - 13:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Британский музыкант, бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station, первый с 2013 года.

Пластинка, состоящая из 16 треков, доступна для прослушивания в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify, пишет Meduza.

Перед выходом диска Маккартни презентовал три сингла с альбома — Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You.

Ранее Маккартни принял участие в записи нового альбома Ринго Старра. В 2009 году бывшие участники The Beatles уже объединялись для создании альбома Старра Y Not. Маккартни тогда также исполнял партии на басу.

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Meduza: Пол Маккартни выпустил первый за пять лет альбом. Послушайте его прямо сейчас
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