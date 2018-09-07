Пашинян: Отношения с Россией имеют особое значение для Армении

PanARMENIAN.Net - Отношения с РФ имеют особое значение для Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эксклюзивном интервью программе «Зинуж» перед предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Отрывки из интервью опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь премьера РА Арман Егоян.

«Наши отношения с Россией имеют особое значение и место, и мы надеемся, что эффективность данных отношений существенным образом повысится. Армяно-российские отношения должны быть на более высоком уровне, более стратегическими, более партнерскими и еще более братскими», – заявил Пашинян.

В интервью премьер коснулся вопросов боеспособности и материально-технического обеспечения ВС РА, механизмов и возможностей урегулирования карабахского конфликта, армяно-российских отношений и деятельности ОДКБ.

Обратившись к деятельности ОДКБ, Пашинян отметил, что после первой встречи с руководителями стран ОДКБ «для меня стало очевидным, что этот вопрос возникает и у них».

Интервью выйдет в эфир 8 сентября.

Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве.