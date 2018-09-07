«Все убийцы должны быть призваны к ответственности»: Заявление Пашиняна накануне встречи с Путиным

PanARMENIAN.Net - Все убийцы должны быть призваны к ответственности. Об этом на своей странице в соцсети Facebook 7 сентября написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Все убийцы должны быть призваны к ответственности, награбленное до последней копейки должно быть возвращено народу. Другого варианта просто нет», – написал Пашинян накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве.

Ранее стало извесно, что объявленный в межгосударственный розыск СНГ экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян снят с розыска на территории РФ.

Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант Арутюнян обвиняется в нарушении Конституции и попытке свержения конституционного строя во время разгона массовых демонстраций в марте 2008 года, когда сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил Саргсян. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около двухсот получили ранения.

В рамках этого дела обвинения были предъявлены Арутюняну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении, и экс-президенту Роберту Кочаряну. Хачатуров освобожден под залог, Кочарян был арестован, но позднее мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде.