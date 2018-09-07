// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

США могут признать Голанские высоты частью Израиля

США могут признать Голанские высоты частью Израиля
7 сентября 2018 - 15:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что американское правительство может признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

«Я не могу представить себе ситуацию, в которой Голанские высоты отходят обратно Сирии. Я, честно говоря, не могу себе представить и ситуацию, в которой они когда-либо перестанут быть частью Израиля», — заявил Фридман в интервью израильскому изданию Israel Hayom, пишет Lenta.ru.

Он также пояснил, что сказанные две недели назад советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном слова о том, что вопрос признания Голанских высот «не обсуждается» в администрации американского лидера Дональда Трампа, значили лишь то, что данная тема не стояла на повестке. Как отметил Фридман, США определенно могут в дальнейшем признать суверенитет Израиля в спорном регионе.

Он также счел невозможным сценарий, в котором следующее правительство Соединенных Штатов отменит решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. «Чтобы администрация могла обратить (это решение)] вспять, ей нужно объявить Тель-Авив, а не Иерусалим, столицей Израиля. Это куда более противоречивая вещь, чем та, которую сделал наш президент», — отметил посол.

Радикальную произраильскую позицию Трампа он объяснил благодарностью президента за сотрудничество с израильскими спецслужбами, которые помогли предотвратить теракты на американской территории. Кроме того, отметил Фридман, Трамп «уважает тех, кто побеждает, и знает цену успеха, поэтому восхищается достижениями Израиля даже больше, чем некоторые израильтяне».

1 сентября США объявили, что больше не будут финансировать созданную ООН гуманитарную организацию БАПОР, поддерживающую палестинских беженцев. Объем отмененного финансирования — более 350 миллионов долларов в год.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: США намекнули на возможность признания Голанских высот частью Израиля
Haaretz. U.S. Envoy Sees Israel Keeping Golan Heights Forever
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Обрушение моста в Генуе: Есть десятки погибших
Турки рвут свои доллары в знак протеста против своего же обнищания
После приписания Алиеву слов «Мы поставим Армению на колени» азербайджанское СМИ исчезло из сети
В Грузии выпал снег
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Apple запустит сервис для предоставления личных данных пользователей полицейским Сейчас Apple получает запросы от правоохранительных органов по электронной почте
Михайловский театр в Петербурге открывает сезон возвращением на сцену балета Хачатуряна «Спартак» Спустя десять лет после первой премьеры хореограф Георгий Ковтун в новой версии усложнил технику, нашел новые ракурсы и краски, радикально поменял некоторые сцены
«Независимая газета»: Встреча Пашиняна и Путина может стать решающей для армяно-российских отношений Москва, анонсируя визит армянского премьера, заявила, что надеется на откровенный диало, отмечает издание
«Все убийцы должны быть призваны к ответственности»: Заявление Пашиняна накануне встречи с Путиным «Другого варианта просто нет», – подчеркнул Пашинян.