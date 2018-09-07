США могут признать Голанские высоты частью Израиля
7 сентября 2018 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что американское правительство может признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
«Я не могу представить себе ситуацию, в которой Голанские высоты отходят обратно Сирии. Я, честно говоря, не могу себе представить и ситуацию, в которой они когда-либо перестанут быть частью Израиля», — заявил Фридман в интервью израильскому изданию Israel Hayom, пишет Lenta.ru.
Он также пояснил, что сказанные две недели назад советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном слова о том, что вопрос признания Голанских высот «не обсуждается» в администрации американского лидера Дональда Трампа, значили лишь то, что данная тема не стояла на повестке. Как отметил Фридман, США определенно могут в дальнейшем признать суверенитет Израиля в спорном регионе.
Он также счел невозможным сценарий, в котором следующее правительство Соединенных Штатов отменит решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. «Чтобы администрация могла обратить (это решение)] вспять, ей нужно объявить Тель-Авив, а не Иерусалим, столицей Израиля. Это куда более противоречивая вещь, чем та, которую сделал наш президент», — отметил посол.
Радикальную произраильскую позицию Трампа он объяснил благодарностью президента за сотрудничество с израильскими спецслужбами, которые помогли предотвратить теракты на американской территории. Кроме того, отметил Фридман, Трамп «уважает тех, кто побеждает, и знает цену успеха, поэтому восхищается достижениями Израиля даже больше, чем некоторые израильтяне».
1 сентября США объявили, что больше не будут финансировать созданную ООН гуманитарную организацию БАПОР, поддерживающую палестинских беженцев. Объем отмененного финансирования — более 350 миллионов долларов в год.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Apple запустит сервис для предоставления личных данных пользователей полицейским Сейчас Apple получает запросы от правоохранительных органов по электронной почте
Михайловский театр в Петербурге открывает сезон возвращением на сцену балета Хачатуряна «Спартак» Спустя десять лет после первой премьеры хореограф Георгий Ковтун в новой версии усложнил технику, нашел новые ракурсы и краски, радикально поменял некоторые сцены
«Независимая газета»: Встреча Пашиняна и Путина может стать решающей для армяно-российских отношений Москва, анонсируя визит армянского премьера, заявила, что надеется на откровенный диало, отмечает издание
«Все убийцы должны быть призваны к ответственности»: Заявление Пашиняна накануне встречи с Путиным «Другого варианта просто нет», – подчеркнул Пашинян.