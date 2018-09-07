«Независимая газета»: Встреча Пашиняна и Путина может стать решающей для армяно-российских отношений

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибывает 8 сентября в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Это его третья встреча с российским лидером после бархатной революции. И, очевидно, она может стать определяющей в межгосударственных отношениях по крайней мере на ближайший период, пишет «Независимая газета».

Москва, анонсируя визит армянского премьера, заявила, что надеется на откровенный диало, отмечает издание.

Российская сторона ожидает серьезного разговора на встрече президента РФ и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом ранее заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Много вопросов накопилось как с нашей, так и с армянской стороны», – сказал Ушаков, подчеркнув, что Москва надеется на откровенность Еревана.

«Между строк можно уловить намек на то, что если армянская сторона намерена говорить об одном, а делать другое, то… лучше не надо. Из недавнего прошлого можно вспомнить, что желание и попытка перехитрить Кремль оказывались неудачной затеей для некоторых стран постсоветского пространства. Возможно, армянский премьер учел чужой опыт»,- говорится в статье.

В официальном релизе говорится, что Путин и Пашинян обсудят ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений. Под этим, очевидно, надо понимать, что Москву могут интересовать следующие вопросы: неизменность курса Еревана; вероятность ревизии армянской стороной условий дислоцирования в Гюмри российской военной базы; отправка армянских военнослужащих в Сирию, договоренность о чем была достигнута с прежним руководством республики; судебные процессы над «VIP-персонами», в частности, теми, кто сегодня занимает ответственные посты в межгосударственных альянсах – ЕАЭС и ОДКБ; урегулирование карабахского конфликта, отмечает издание.

Ранеепомощник президента РФ Юрий Ушаков заявил:«Много вопросов накопилось как с нашей стороны, так и армянской стороны, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и по линии ЕврАзЭС и ОДКБ».