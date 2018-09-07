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Правительство России ограничит долю гастарбайтеров в строительных компаниях

Правительство России ограничит долю гастарбайтеров в строительных компаниях
7 сентября 2018 - 17:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство РФ предлагает с 2019 года ограничить численность иностранных работников, занятых в сфере строительства, до 80% от общего числа рабочих на предприятии. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Я хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства - основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», - сказала Голикова, пишет «Интерфакс».

По ее словам, соответствующий проект постановления кабинета министров согласован с ведомствами и поддержан объединениями работников и работодателей.

По данным Росстата, в сфере строительства занято 6,3 млн человек, «значительную долю из которых составляют мигранты», добавила Голикова. После вступления постановления в силу часть мест займут россияне, подчеркнула вице-премьер, поскольку в регионах для этого имеется «достаточно трудовых ресурсов».

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, ранее ограничений на привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства не было - мигранты могли составлять до 100% от числа работников на строительном предприятии по штатному расписанию. Если постановление будет принято, доля работников будет ограничена планкой в 80% с 2019 года.

Вместе с тем, в пресс-службе добавили, что вводимое ограничение не коснется трех регионов - Москвы, Хабаровского края и Амурской области. Для них допустимая доля сохранится в размере 100%.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Долю гастарбайтеров в строительстве в РФ собрались ограничить на уровне 80%
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