Правительство России ограничит долю гастарбайтеров в строительных компаниях
7 сентября 2018 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство РФ предлагает с 2019 года ограничить численность иностранных работников, занятых в сфере строительства, до 80% от общего числа рабочих на предприятии. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«Я хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства - основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», - сказала Голикова, пишет «Интерфакс».
По ее словам, соответствующий проект постановления кабинета министров согласован с ведомствами и поддержан объединениями работников и работодателей.
По данным Росстата, в сфере строительства занято 6,3 млн человек, «значительную долю из которых составляют мигранты», добавила Голикова. После вступления постановления в силу часть мест займут россияне, подчеркнула вице-премьер, поскольку в регионах для этого имеется «достаточно трудовых ресурсов».
Как пояснили в пресс-службе Минтруда, ранее ограничений на привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства не было - мигранты могли составлять до 100% от числа работников на строительном предприятии по штатному расписанию. Если постановление будет принято, доля работников будет ограничена планкой в 80% с 2019 года.
Вместе с тем, в пресс-службе добавили, что вводимое ограничение не коснется трех регионов - Москвы, Хабаровского края и Амурской области. Для них допустимая доля сохранится в размере 100%.
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